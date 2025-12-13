اثربخشی سازههای آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد در بارشهای اخیر
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از آبگیری و اثربخشی سازههای آبخیزداری این استان در بارشهای اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مجید نظری سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: تاکنون در سطح استان حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب انواع عملیات مکانیکی آبخیزداری اجرا شده که خوشبختانه در بارشهای اخیر با آبگیری و اثربخشی کامل، نقش بسزایی در ذخیره آب، کاهش و مدیریت سیلاب داشتند.
نظری افزود: این طرحها شامل بندهای سنگی ملاتی، بندهای گابیونی، بندهای خاکی، پخش سیلاب و سازههای تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی است.
سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان اضافه کرد: این سازهها نقش مهمی در کنترل سیلاب و پیشگیری از خسارات احتمالی، ذخیره آب، پیشگیری از فرسایش خاک، افزایش آب قنوات و چاهها و رونق کشاورزی و باغداری و در نتیجه مقابله با خشکسالی دارند.