سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد از آبگیری و اثربخشی سازه‌های آبخیزداری این استان در بارش‌های اخیر خبر داد.

لویه و بویراحمد ، مجید نظری سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: تاکنون در سطح استان حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب انواع عملیات مکانیکی آبخیزداری اجرا شده که خوشبختانه در بارش‌های اخیر با آبگیری و اثربخشی کامل، نقش بسزایی در ذخیره آب، کاهش و مدیریت سیلاب داشتند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

نظری افزود: این طرح‌ها شامل بند‌های سنگی ملاتی، بند‌های گابیونی، بند‌های خاکی، پخش سیلاب و سازه‌های تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی است.