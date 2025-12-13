به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای حکم قصاص نفس نامادری آوا دختر چهار ساله ارومیه‌ای گفت:: سال ۱۴۰۲ دختر بچه چهار ساله ارومیه‌ای به دست نامادری خود به قتل رسید و موضوع باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی مردم شد.

ناصر عتباتی افزود: رسیدگی‌ها برابر قانون به پرونده در دستور کار قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست در دادسرا حکم اولیه در دادگاه کیفری یک ارومیه صادر و توسط دیوان عالی کشور تأیید شد.

عتباتی اضافه کرد: علاوه بر مادر آوا که قصاص نفس مرتکب را به جد مطالبه کرده بود اذهان عمومی هم اجرای قصاص نفس مرتکب را خواستار بودند تا اینکه حکم قصاص نفس نامادری آوا سحرگاه امروز شنبه ۲۲ آذر به مرحله اجرا درآمد.