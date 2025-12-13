چشم سمنان به برف روشن شد چشم سمنان به برف روشن شد چشم سمنان به برف روشن شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، با ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان سمنان ، در مجن ، گرمابسرد ، تاش ، چاشم و ده صوفیان برف باریده است .

بیشترین بارندگی هم در استان سمنان به این شرح ثبت شد :

حسین آباد کالپوش ۱۵.۲ میلیمتر، فرومد ۱۳.۵ میلیمتر، رضوان ۱۳.۲ میلیمتر، کرنگ ۱۳.۱ میلیمتر، مهماندوست ۱۲.۴ میلیمتر، چنداب ۱۱.۵ میلیمتر، رامه بالا ۱۱ میلیمتر و میامی ۱۰.۱ میلیمتر ؛ در سایر مناطق استان سمنان هم کمتر از ۱۰ میلیمتر باران باریده است.

فعالیت سامانه بارشی در استان سمنان تا دوشنبه ادامه دارد و در این مدت دمای هوا تا هشت درجه کاهش می یابد.