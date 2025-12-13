پخش زنده
در دهه پایانی آذرماه ، بارش برف پاییزی ارتفاعات استان سمنان را سفید پوش کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، با ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان سمنان ، در مجن ، گرمابسرد ، تاش ، چاشم و ده صوفیان برف باریده است .
بیشترین بارندگی هم در استان سمنان به این شرح ثبت شد :
حسین آباد کالپوش ۱۵.۲ میلیمتر، فرومد ۱۳.۵ میلیمتر، رضوان ۱۳.۲ میلیمتر، کرنگ ۱۳.۱ میلیمتر، مهماندوست ۱۲.۴ میلیمتر، چنداب ۱۱.۵ میلیمتر، رامه بالا ۱۱ میلیمتر و میامی ۱۰.۱ میلیمتر ؛ در سایر مناطق استان سمنان هم کمتر از ۱۰ میلیمتر باران باریده است.
فعالیت سامانه بارشی در استان سمنان تا دوشنبه ادامه دارد و در این مدت دمای هوا تا هشت درجه کاهش می یابد.