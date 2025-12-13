به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پنجمین دوره مسابقات پاراآسیایی در امارات در حال برگزاری است که در رده نشسته دختران، فاطمه حزبیان ورزشکار خوزستانی به مدال طلا دست راست و نقره چپ دست پیدا کرد.

همچنین حیدرعلی حیدری دیگر ورزشکار خوزستانی در مسابقات پاراآسیایی تاریخ‌سازی کرد و در دوی ۲۰۰ و ۴۰۰ متر رده نابینایان و کم‌بینایان صاحب دو نشان طلا شد.

در پاراوزنه‌برداری نیز سید امیرعلی رشیدی‌مهر، رضا حسینوند و رضا عنایت الهی از خوزستان صاحب مدال طلا شدند و تنها برنز کاروان وزنه‌برداری ایران را هم محمد کریم‌نیا ورزشکار خوزستانی تصاحب کرد.

همچنین عنایت‌الهی ضمن قهرمانی در سنگین وزن، رکورد جهان را شکست.