رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میاندورود از منع استفاده از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه بر سردر صنوف مختلف در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میاندورود با اشاره به اهمیت پاسداشت زبان فارسی گفت: منع استفاده از اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه بر سردر صنوف مختلف اجرا شد.

نجمه روحی با اشاره به صیانت از هویت، فرهنگ و وحدت ملی ایران افزود: زبان؛ شناسنامه، میراث و هویت یک ملت است. حفظ این میراث فرهنگی وظیفه ملی هر شهروند بوده و نیازمند عزم ملی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان میاندورودگفت: انتشار یک لغت بیگانه که از روش‌های مختلف تبلیغاتی از جمله رسانه ملی، تابلو‌های سردر مغازه‌ها و یا هرگونه ابزار تبلیغاتی دیگر مشاهده شود موجب عمومی شدن آن لغت و واژه خواهد شد و بتدریج منجربه فرسودگی و خدشه‌دار شدن ادبیات، زبان و فرهنگ فارسی می‌شود.

روحی با اشاره و استناد قوانین و مقررات قانون منع بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه؛ مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط به شرایط درج نام، نوشتار و طرح تبلیعاتی بر سردر مغازه و اصناف، گفت: زبان فارسی یادگار گذشتگان و هویت فرهنگ مردم ایران است و تمامی این قوانین و مقررات، با هدف تحکیم شالوده هویت فرهنگی ایرانی وضع شده است.

روحی با تاکید براینکه نصب تابلو‌های سردر صنوف مختلف شهرستان منوط به تائیدیه نام و طرح از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، گفت: لذا با توجه به بازدید‌های به‌عمل آمده در شهرستان میاندرود و مشاهده چند مورد تخلف و اهمیت موضوع درخواست می‌شود اطلاع رسانی‌های لازم در مورد سامانه الکترونیکی «سردر اصناف» توسط اتحادیه‌ها انجام شود و همچنین اتحادیه‌های صنفی از واحد‌های تحت پوشش خود بازدید کرده و گزارش موارد دارای تخلف و تعارض را به اتاق اصناف و اماکن ارائه کنند.

وی یادآور شد: متقاضیان صنوف مختلف شهرستان از این پس می‌بایست ضمن مراجعه به اتاق اصناف شهرستان، نسبت به ثبت نام تابلو وطرح تبلیغاتی بر سردر مغازه اقدام کرده و پس از اخذ تاییدیه مجوز اولیه موقت و نهایی از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مراحل بعدی را طی کرده و پس از طی مراحل نسبت به ساخت و نصب تابلو اقدام کنند تا متحمل هزینه‌های مجدد جهت اصلاح نام و طرح تبلیغاتی مغازه خود نشوند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان میاندورود خواستار تداوم رعایت دستور العمل مربوط به نصب تابلو برای فروشگاه‌ها و اماکن جدید و یا اماکنی که قصد تغییر تابلوی خود را دارند از سوی شهرداری شهر سورک و شهرداری شهر طبقده شد.