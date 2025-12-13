به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دولت تلاش کرده است در این بسته، بدون دست زدن به سهمیه‌های پایه خانوار، سازوکاری جدید برای کنترل مصرف و کاهش فشار واردات طراحی کند.

بر اساس جزئیات اعلام‌شده، سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری با نرخ ۱،۵۰۰ تومان و سهمیه ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳،۰۰۰ تومان برای خودرو‌های شخصی بنزینی بدون تغییر باقی می‌ماند.

به این ترتیب، الگوی مصرف معمول خانواده‌ها مشمول افزایش قیمت نخواهد شد.

تغییر اصلی، متوجه مصرف مازاد بر سهمیه و سوخت‌گیری با کارت جایگاه است که از این پس با نرخ ۵،۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود؛ نرخی که دولت آن را «نرخ سوم» بنزین می‌نامد.

هدف‌گذاری اصلی این تصمیم، اصلاح رفتار سوخت‌گیری و کاهش وابستگی به کارت‌های جایگاه عنوان شده است.