نخستین جشنواره ملی برنج در شهرستان رستم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نخستین جشنواره ملی برنج در شهرستان رستم با حضور امیری استاندار فارس، نماینده مردم شهرستانهای ممسنی و رستم و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
فرماندار رستم در این مراسم گفت: این شهرستان در تولیدات کشاورزی بخصوص کشت و برداشت برنج در جنوب کشور جایگاه خوبی دارد.
بهنام مختاری افزود: در این شهرستان کشت برنج قدمت ۱۰۰ساله دارد و تاکنون بیش از ۵ هزار هکتار از زمینهای حاصلخیز این شهرستان به کشت برنج اختصاص دارد.
او ادامه داد: سالانه بیش از چهل هزار تن شلتوک برداشت میشود و ۱۴ کارخانه تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک، تبدیل شلتوک به برنج را در طول سال انجام میدهند و راه اندازی سد پارسیان تولید این محصول راهبردی را چند برابر میکند.
همچنین امیری استاندار فارس در این مراسم گفت: این شهرستان دارای مردمانی سخت کوش و با استعدادهای بالقوه و تحصیلکرده و نخبههای دانشگاهی و زمین و خاک مناسب است و باید به این کشاورزان کمک کرد تا تولیدات در کشور بیشتر شود.
نمایشگاه برنج تا ۲۵ آذر در شهر مصیری مرکز شهرستان رستم ادامه دارد.
ارقام برنج تولیدی در شهرستان رستم علاوه بر مصرف داخلی به دیگر نقاط کشور ارسال میشود و با توجه به عطر و کیفیت آن خریداران زیادی در کشور بخصوص شمال دارد.