به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده در نشست جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حامی دولت در محل استانداری با تاکید بر ضرورت پاسخگویی به مردم اظهار داشت: تالار صدای مردم در استانداری خوزستان راه‌اندازی خواهد شد و هدف این است که شهروندان دغدغه‌های صنفی و اجتماعی خود را در فضایی مناسب با حضور مسئول مربوطه مطرح کنند.

وی بیان کرد: مردم ارباب ما هستند و همه مسئولان باید پاسخگو باشند و سنت پاسخگویی باید در استان نهادینه شود.

موالی زاده افزود: نکات ارزشمند مطرح شده توسط همه فعالان در این نشست در قالب مصوبه‌ای توسط کارگروه ویژه‌ای مستندسازی و برای پیگیری در سفر هیات دولت آماده می‌شود و این گونه جلسات با حضور نخبگان استان تداوم خواهد یافت.

استاندار خوزستان در ادامه نشست با اشاره به طرح کلان ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی افزود: از این طرح ۲۵۲ هزار هکتار به ویژه در شمال شرق و شرق استان باقی مانده که هنوز آغاز نشده است. استان پیگیر اختصاص ۲۰ درصد سهام نیشکر به این بخش است که متاسفانه به دلیل برخی مشکلات متوقف شده است، امیدواریم در سفر پیش‌روی هیات دولت، منابع لازم برای شروع مجدد و ساماندهی این طرح حیاتی تامین شود.

موالی‌زاده با هشدار درباره وضعیت برخی محور‌های استان تصریح کرد: جاده ملاثانی به مسجدسلیمان با تردد سنگین و عرض ناکافی، شرایط بسیار خطرناکی دارد و نیازمند رسیدگی فوری است همچنین تکمیل جاده‌های لالی به الیگودرز و ایذه به لردگان از اولویت‌های مهم است، نمی‌توانیم تنها به یک محور جنوب به شمال اکتفا کنیم و برای پدافند غیرعامل و توسعه باید راه‌های غرب به شرق استان را گسترش دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع گردشگری پرداخت و گفت: متاسفانه آثار تاریخی ارزشمندی مانند اشکفت سلمان و کول فرح در ایذه، به حال خود رها شده درصورتی که می‌توان از این طرفیت برای تولید ثروت در استان استفاده نمود.