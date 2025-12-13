

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این اتحادیه در صفحه خود نوشت، حسن یزدانی پس از نزدیک به ۵۰۰ روز دوری از تشک، در مسابقات لیگ و در وزن جدید (۹۷ کیلوگرم) به میادین کشتی بازگشت.

حسن یزدانی دارنده ۱۰ نشان طلا، نقره و برنز المپیک و جهان پس از مصدومیت مجدد از ناحیه کتف با پیگیری و حمایت فدراسیون کشتی و کمیته پزشکی شانه خود را در فرانسه عمل جراحی کرد و خوشبختانه پس از بهبود کامل دیروز در ۲ کشتی به پیروزی رسید.