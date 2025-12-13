پخش زنده
نخستین دفتر خبرگزاری ناحیهای بسیج کشور در شهر بافق فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون روابط عمومی سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به ضرورت پوشش منسجم و هدفمند اخبار و فعالیتهای بسیج و سپاه گفت: در راستای انعکاس اخبار، برنامهها و فعالیتهایی که در مجموعه بسیج و سپاه در سطح شهرستان، ناحیه و پایگاههای مقاومت انجام میشود، دفتر خبرگزاری بسیج شهرستان بافق افتتاح شد.
موذن با بیان اینکه خبرگزاری بسیج از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را در استان یزد آغاز کرده است، افزود: خوشبختانه امروز شاهد یک گام مهم در توسعه فعالیتهای رسانهای هستیم و دفتر خبرگزاری بسیج بافق به عنوان نخستین دفتر خبرگزاری ناحیهای در سطح کشور آغاز به کار کرده است که این موضوع نشاندهنده ظرفیت بالای رسانهای شهرستان بافق است.
حجتالاسلام زارع مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج بافق نیز به نامگذاری این دفتر اشاره کرد و گفت: از ابتدای فعالیت خبرگزاری، این مجموعه با عنوان «قرارگاه شهید محسن خزاعی» نامگذاری شده است؛ شهید محسن خزاعی از خبرنگاران مدافع حرم بود که در حین پوشش اخبار جبهه مقاومت در سوریه به شهادت رسید و انتخاب نام این شهید بزرگوار، برای ایجاد فضای معنوی و الگوگیری از روحیه ایثار و مجاهدت در عرصه رسانه انجام شده است.