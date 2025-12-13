به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد در هر دو بخش میانگین ۲۴ ساعته و گزارش لحظه‌ای نشانگر شرایط سالم است.

سعید محمودی افزود: سلامت کامل هوای مشهد بعد از تجربه ۳۲ روز آلودگی فسیلی و آلودگی ۹ منطقه در روز گذشته برای نخستین بار در بیش از یک ماه اخیر ثبت شده است.

وی افزود: بر این مبنا میانگین شاخص کلی کیفیت هوای این کلانشهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۷۵ نشانگر هوای «سالم» است و این شاخص در یک یا ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۶۴ نیز گویای سالم بودن است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت:کیفیت هوا در تمامی ۲۳ منطقه دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا بیانگر شرایط سالم است.

محمودی افزود: در روز‌های دارای هوای «سالم و پاک» به شهروندان توصیه می‌شود پیاده‌روی را با هدف حفظ سلامت خود از یاد نبرند، اما در ایامی که هوا آلوده است باید از تردد در سطح شهر و مناطق آلوده پرهیز کنند.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی قرار می‌گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.