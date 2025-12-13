مرحله نخست رقابتهای لیگ ترای‌اتلون کشور روز جمعه به میزبانی دزفول برگزار شد و در پایان نفرات برتر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح الله رمضانی، دبیر فدراسیون ترای اتلون جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در آیین اختتامیه این مسابقات در دزفول گفت: این رویداد سال‌ها تعطیل شده بود که علاقمندان زیادی منتظر از سرگیری مسابقات بودند.

وی از افراد و ارگان‌های دست اندرکار برای برگزاری این مسابقات قدردانی کرد.

محمدعلی سیاحی، رئیس هیات ترای اتلون خوزستان گفت: خرسندیم که اولین دوره این مسابقات در دزفول برگزار شد؛ حُسن اطمینان رئیس فدراسیون ترای اتلون بابت دادن میزبانی این مسابقات به خوزستان قابل تقدیر است.

امیر قنبرزاده، رئیس هیات ترای اتلون (سه گانه) دزفول نیز گفت: این مسابقات با حضور هشت تیم و ۱۴۰ ورزشکار و عوامل اجرایی از سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات قرار بود چند هفته پیش برگزار شود که به علت آلودگی هوا به اکنون موکول شد البته بارندگی نیز چالش‌هایی ایجاد کرد.

قنبرزاده تصریح کرد: فرید هادی پور از تیم رعد پدافند ارتش توانست موفق به کسب مقام قهرمانی این مسابقات شود.

رئیس هیات ترای اتلون دزفول بیان کرد: همچنین محمدامین صدر امین از تیم رعد پدافند ارتش موفق به کسب مقام دوم و صدرا ابراهیمی از تیم اسپیناس تبریز موفق به کسب مقام سوم این مسابقات شد.

قنبرزاده ادامه داد: مقام چهارم مرحله اول لیگ برتر دو اتلون به پارسا قلب پور از تیم رعد پدافند ارتش و مقام پنجم به برنا نقیه از تیم مقاومت اصفهان رسید.

رئیس اداره ورزش و جوانان دزفول نیز در این آیین، ورزشکاران ترای اتلون را پرتوان دانست و گفت: دزفول شهر نمونه و شهیدپرور کشور است که افتخارات زیادی در دوران جنگ تحمیلی دارد.

فریدون شادفر از زحمات هیات ترای اتلون استان و شهرستان بابت میزبانی این مسابقات قدردانی کرد.

ترای اتلون یا سه گانه ترکیبی از سه رشته دو، دوچرخه و شنا است که مسابقات آن بصورت دوگانه، سه گانه، ترکیبی، امدادی و... برگزار می‌شود.