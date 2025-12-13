مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران از اجرایی شدن طرح هر سه شهروند یک درخت در بوستان‌های پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی نوبخت گفت: در ادامه طرح کاشت مردمی یک میلیارد درخت حسب فرمایش مقام معظم رهبری در اسفند ١٤٠٣ مبنی کاشت سه درخت توسط هر ایرانی، در یک حرکت باشکوه و در روز ولادت بانوی دو عالم خانم فاطمه زهرا (س) همراه با مشارکت مناطق ٢٢ گانه و حضور پرشور شهروندان تهرانی این طرح در بوستان‌های پایتخت اجرایی و عملیاتی شد.

وی افزود: طرح هر شهروند سه درخت با هدف اینکه شهری که ریشه در مشارکت مردم دارد، هیچ گزندی برگ‌هایش را زرد نخواهد کرد، اجرایی و عملیاتی شد.

نوبخت ادامه داد: این طرح در حدود ۱۰۰ بوستان شهر تهران اجرایی و عملیاتی شده و پیش بینی می‌شود؛ بیشتر از ۱۰ هزار نفر از شهروندان تهرانی در این طرح مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح کاشت درخت ادامه دارد و در بوستان‌های تعیین شده مناطق ۲۲ گانه با همکاری شهرداری مناطق اجرایی و عملیاتی می‌شود.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران از شهروندان خواست در این طرح شرکت کنند و تضمین کننده هوا و طبیعت سالم برای آیندگان شوند.