تیم ایران در حالی قهرمان والیبال دانشآموزان جهان شد که پارسا مقصودی نوجوان شاهرودی در ترکیب این تیم قرار داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، ، پارسا مقصودی، دانشآموز آموزشگاه شاهد شهید ابراهیمی شاهرود ، لیبروی تیم ملی والیبال دانش آموزان ایران است که در مسابقات قهرمانی دانش آموزان جهان که در چین برگزار شد ؛ بر سکوی اول دنیا ایستاد.
تیمملی والیبال پسران ایران در فینال رقابتهای والیبال دانشآموزان زیر ۱۵سال جهان با نتیجه سه بر یک چین تایپه را مغلوب کرد و قهرمان جهان شد.
تیم ملی دانش آموزان ایران در ست اول بازی را ۱۵ بر ۲۵ واگذار کرد، اما در ستهای دوم، سوم و چهارم با ثبت امتیازات ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۷ قهرمان این رقابتها شدند.
پسران دانش آموز قبل از دیدار پایانی، ۵ پیروزی برابر تیمهای نیجریه، چین، عربستان سعودی، چین و هندوستان کسب کردند .