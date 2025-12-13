کارشناس هواشناسی ایلام گفت: سامانه بارشی با هسته سرد که از امروز، شنبه فعالیت خود را آغاز کرده تا اوایل فردا موجب بارش برف و باران به ویژه در مناطق کوهستانی می‌شود.

سرما؛ پیغام آمدن برف و باران، آورد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساسان رستمی اظهار کرد: سامانه بارشی با هسته سرد در مناطق مختلف استان مستقر شده است و تا اوایل فردا، یکشنبه در استان فعال خواهد بود.

رستمی اضافه کرد: ماهیت فعالیت این سامانه به صورت بارش باران، وزش باد و در کوه‌ها و نواحی سردسیر به شکل بارش برف است.

وی تشریح کرد: هرچند این سامانه از نظر پویایی، ظرفیت بارشی گسترده‌ای ندارد؛ اما امکان تقویت نقطه‌ای بارش‌ها در برخی مناطق وجود دارد که می‌تواند موجب آب‌گرفتگی‌های مقطعی شود.

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی ایلام با هشدار نسبت به کاهش دید افقی در جاده‌های مناطق کوهستانی استان، افزود: با توجه به کاهش دمای هوا و رطوبت موجود؛ احتمال پدیده مه‌گرفتگی شدید و کاهش دید در برخی نقاط به ویژه در جاده‌های کوهستانی و گردنه‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: فعالیت این سامانه موجب کاهش دمای شبانه در هفته جاری به ویژه در مناطق شمالی استان خواهد شد.

رستمی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد برای این سامانه بارشی، تصریح کرد: با توجه به احتمال تقویت بارندگی در برخی نقاط و لغزندگی معابر؛ بایستی مسئولان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان آمادگی لازم را داشته باشند و عموم مردم نیز هشدار‌های هواشناسی را جدی بگیرند.

فعالیت سامانه بارشی پرقدرت از بامداد یکشنبه، ۱۶ آذر تا دیروز، جمعه؛ موجب جاری شدن سیلاب در شهرستان‌های جنوبی، لغو پرواز‌ها و همچنین تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های سراسر استان شد.

بیشترین میزان بارش این سامانه در شهرستان آبدانان با ۱۸۷.۶ میلی‌متر به ثبت رسید.