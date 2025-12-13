پخش زنده
مستندساز و از فعالان حوزه مستند با اشاره به رشد قابل توجه آثار در دوره اخیر جشنواره «سینماحقیقت» گفت: اضافه شدن بخشهای جدید از جمله «ایران» و «دانشجویی» باعث افزایش چشمگیر تعداد و تنوع فیلمها شده است.
عبدالحسین بدرلو، مستندساز، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به افزایش آثار ارسالی به جشنواره «سینماحقیقت» گفت: امسال به دلیل اضافه شدن چند بخش جدید، حجم آثار به شکل قابل توجهی افزایش یافت و حدود ۴۰ درصد رشد را نسبت به دورههای قبل تجربه کردیم.
وی افزود: یکی از بخشهای تازه، بخش «ایران» بود که با توجه به اتفاقات چند ماه گذشته به جشنواره اضافه شد. در این بخش، برخی آثار به مفهوم ایران بهعنوان هویت ملی میپرداختند و بخشی دیگر نیز موضوع جنگ ۱۲ روزه را روایت میکردند.
بدرلو با اشاره به محدودیتهای موجود برای فیلمسازان گفت: با وجود محدودیتهایی که دوستان فیلمساز داشتند و امکان ورود به برخی سوژههای خاص فراهم نبود، اما همین تعداد آثار تولید شده، خروجیهای قابل توجهی داشت، چرا که فیلمسازان با دغدغه وارد این حوزه شدند.
این مستندساز همچنین به نقش بخش دانشجویی در افزایش آثار اشاره کرد و گفت: بخش دانشجویی برای نخستین بار امسال به جشنواره اضافه شد و با استقبال خوبی روبهرو شد؛ بهویژه اینکه فراخوان این بخش پس از جنگ ۱۲ روزه منتشر شد. امیدواریم سال آینده شاهد آثار شاخصتر و دغدغهمندتری از سوی دانشجویان باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش تعداد آثار باعث شد در برخی روزها تا ۶۰ فیلم به نمایش درآید و تنوع موضوعی در همه حوزهها به شکل محسوسی افزایش پیدا کند؛ موضوعی که نشان میدهد جشنواره «سینماحقیقت» بهتدریج در تمامی زمینهها در حال پیشرفت است.