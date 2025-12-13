به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسابقات کوراش دختران رده سنی زیر ۲۱ سال قهرمانی کشور به میزبانی شهرستان فلاورجان استان اصفهان برگزار شد.کوراش‌کاران دختر مازندرانی در این رقابتها خوش درخشدید.

در این رقابت‌ها، ۱۷۲ کوراش‌کار از ۱۸ استان کشور به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان، تیم اصفهان عنوان قهرمانی تیمی را از آن خود کرد، تهران در جایگاه دوم و مازندران با کسب ۳ مدال در جایگاه سوم ایستاد.

از استان مازندران، گلی باغچقی و رژینا طیبی در وزن ۷۰ کیلوگرم به ترتیب به مدال طلا و نقره و شینا شیرنژاد در وزن +۸۷ کیلوگرم به مدال برنز رسید.