پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم اراک خنداب و کمجیان در مجلس شورای اسلامی گفت: با این اقدام ضمن ثبات بازار از تولید داخل حمایت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نادرقلی ابراهیمی در حاشیه بازدید از محل ذخیره نهادههای دامی استان مرکزی در اراک و روند بارگیری مواد اولیه غذایی واحدهای دامی و مرغداراریهای بزرگ و کوچک افزود: حدود ۹ میلیارد دلار ارز برای تامین نهادههای دامی اختصاص یافته است که تا ماهها نیاز واحدهای دامی و مرغداریها را پاسخ میدهد.
وی از ارائه نهادهها به قیمت مصوب خبر داد و گفت: نظارت جدی بر این موضوع صورت میگیرد و البته باید بر بخش تولید محصول و جلوگیری از افزایش قیمت نیز نظارت جدی صورت گیرد.