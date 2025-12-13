به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نادرقلی ابراهیمی در حاشیه بازدید از محل ذخیره نهاده‌های دامی استان مرکزی در اراک و روند بارگیری مواد اولیه غذایی واحد‌های دامی و مرغداراری‌های بزرگ و کوچک افزود: حدود ۹ میلیارد دلار ارز برای تامین نهاده‌های دامی اختصاص یافته است که تا ماه‌ها نیاز واحد‌های دامی و مرغداری‌ها را پاسخ می‌دهد.

وی از ارائه نهاده‌ها به قیمت مصوب خبر داد و گفت: نظارت جدی بر این موضوع صورت می‌گیرد و البته باید بر بخش تولید محصول و جلوگیری از افزایش قیمت نیز نظارت جدی صورت گیرد.