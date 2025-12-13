به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ قدیمی افزود:با افزایش سرعت وزش باد در گردنه‌های استان به دلیل انباشت برف وقوع کولاک دور از انتظار نیست.

وی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی امروز آسمان در اغلب مناطق استان نیمه ابری تا ابری خواهد بود و در برخی مناطق بارش‌های ضعیف و پراکنده دور از انتظار نیست، اما میزان بارش‌ها چندان قابل توجه نخواهد بود.

قدیمی ادامه داد: روز‌های یکشنبه و دوشنبه این هفته شرایط جوی پایدارتر و احتمال بارش نیز در این روز‌ها بعید است ولی در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه موج ضعیفی از جو منطقه عبور می‌کند که در این وضعیت انتظار افزایش ابر و بارش‌های ضعیف و پراکنده وجود دارد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: دما در اغلب مناطق مختلف استان با شیب ملایم کاهشی خواهد بود.

قدیمی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته خیرآباد با دمای منفی ۴ درجه و چورزق طارم با دمای ۱۸ درجه بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین ایستگاه‌های هواشناسی استان بود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۴ درجه بالای صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نکرده است.