تیم میاندوآب قهرمان مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان آذربایجانغربی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس هیئت کشتی شهرستان مهاباد گفت: رقابتهای کشتی قهرمانی بزرگسالان آذربایجانغربی با حضور ۱۵۰ کشتیگیر از ۱۸ شهرستان استان به میزبانی مهاباد برگزار شد که تیم هیئت کشتی میاندوآب با کسب شش نشان رنگارنگ، شامل سه نشان طلا، یک نقره و دو برنز عنوان قهرمانی این رقابتها را کسب کرد.
ابراهیم کریمی افزود: تیم هیئت کشتی مهاباد هم با حضور ۱۰ کشتیگیر در ۱۰ وزن، موفق به کسب دو نشان طلا، دو نقره و دو برنز شد و به مقام دوم تیمی این مسابقات رسید و تیم هیئت کشتی ارومیه هم در جایگاه سوم ایستاد.
کریمی، با بیان اینکه این رقابتها حکم انتخابی تیم استان برای مسابقات کشوری را دارد، افزود: رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان کشور دیماه امسال به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد.