کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از ثبت بارش باران در ۵۰ ایستگاه هواشناسی استان از شب گذشته تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: از پنجشنبه شاهد بارش رحمت الهی از سمت غرب استان بودیم که از شب گذشته تاکنون بارشهای خوبی در شمال غرب استان ثبت شده است.
وی افزود: بر اساس آمار دریافتی، بارش باران در ۵۰ ایستگاه گزارش بارندگی ثبت شده است.
کارشناس هواشناسی استان با اشاره به بارشهای بالای ۱۰ میلیمتر در استان، افزود: بیشترین بارشها در انارستانک فردوس با ۲۹ میلیمتر بارندگی ثبت شد.
لطفی گفت: همچنین ایستگاه طاهرآباد ۲۰ میلیمتر، مهوید ۱۹ میلیمتر، غنی آباد بشرویه ۱۷.۲ میلیمتر، فتح آباد فردوس ۱۵ میلیمتر، باغستان و ده محمد ۱۴ میلیمتر، فردوس ۱۳ میلیمتر، چاه نو فردوس، اسلامیه و بشرویه ۱۱ میلیمتر، و رقه ۱۰ میلیمتر بارندگی را ثبت کردند.