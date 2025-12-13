ترخیص ۵ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس از بیمارستان جلیل یاسوج
رئیس بیمارستان جلیل یاسوج از بهبودی حال مصدومان بستری حادثه واژگونی اتوبوس جاده سمیرم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس بیمارستان شهید جلیل یاسوج گفت: دیروز هفت مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری یاسوج از بیمارستان سید الشهدای سمیرم با اتوبوس آمبولانس به این بیمارستان منتقل شدند. معصومه علیزاده با بیان اینکه از این تعداد ۵ مصدوم ترخیص شدند افزود: ۲ مصدوم دیگر این حادثه همچنان در حال مداوا هستند. وی حال عمومی هفت مصدوم را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: با نظر پزشکان ۲ مصدوم دیگر نیز به زودی ترخیص میشوند. خبر وضعیت دیگر مصدومان پیگیری و در همین خبر اطلاع رسانی می شود. خبر تکمیل می شود...