مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان خبرداد: به مناسبت سن سردار دل‌ها، زمینه آزادی ۶۳ زندانی با همکاری سپاه و بسیج حقوق‌دانان فراهم می‌شود که تاکنون ۱۱ نفر از جمله ۳ زن آزاد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، جلسه هیات امنای ستاد دیه استان کرمان صبح امروز با حضور امام جمعه کرمان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این جلسه، روند آزادسازی ۶۳ زندانی جرائم غیرعمد مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت مشارکت هرچه بیشتر خیران و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید شد.

مدیرعامل نمایندگی ستاد دیه استان کرمان در این جلسه اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۲۳ زندانی واجد شرایط جرائم غیرعمد در استان کرمان آزاد شده‌اند.

موسوی‌قوام افزود: طی ۹ ماه گذشته، میزان گذشت شاکیان به ۸۷۳ میلیارد تومان رسیده و ۴۰ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان نیز با مشارکت ستاد دیه و خیران تأمین شده است.

وی با بیان اینکه از مجموع آزادشدگان ۲۱۴ نفر مرد و ۹ نفر زن بوده‌اند، گفت: در حال حاضر ۳۷۷ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان حضور دارند که شامل ۱۸۹ نفر بابت چک برگشتی، ۱۷۲ نفر مهریه، ۱۳ نفر نفقه، یک نفر دیه و دو نفر مربوط به حوادث کارگاهی هستند.

به گفته وی، تنها ۴۳ نفر از این زندانیان مربوط به سال گذشته و ۵ نفر نیز مربوط به سال ۱۴۰۲ با بدهی‌های سنگین هستند.

موسوی‌قوام با اشاره به برنامه‌های حمایتی ویژه بانوان اظهار کرد: همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س)، مراسمی با محوریت آزادی زندانیان زن با همکاری اداره‌کل فرودگاه‌های استان کرمان و حضور خیران و جمعی از مدیران برگزار شد که طی آن ۳۶۰ میلیون تومان جمع‌آوری و مقدمات آزادی ۶ نفر از ۱۵ زندانی زن فراهم شد و این مبلغ در روز‌های آینده افزایش خواهد یافت.

وی همچنین از دیدار با علی دایی در کرمان خبر داد و گفت: در این دیدار، قول مساعد برای مشارکت در آزادی ۹ زندانی زن با مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان داده شده که امیدواریم محقق شود.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان در پایان با اشاره به ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: همه‌ساله به نیت سن سردار دل‌ها، زمینه آزادی ۶۳ زندانی با همکاری سپاه و بسیج حقوق‌دانان فراهم می‌شود که تاکنون ۱۱ نفر از جمله ۳ زن آزاد شده‌اند، امروز ۱۵ نفر آزاد می‌شوند، مقدمات آزادی ۲۹ نفر فراهم شده و برای آزادی ۳۴ نفر دیگر نیز ۱۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.