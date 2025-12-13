سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، در جلسه پایش پیشرفت‌های منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، بر لزوم بهره‌برداری بهینه، سریع و طبق زمان‌بندی از اسکله این منطقه تأکید ویژه‌ای داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، سمیعی نژاد افزود: برای پیشبرد اهداف در این منطقه اقتصادی؛ اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تسریع شود و ایمیدرو با هدف اجرای طرحهای توسعه‌ای و برنامه ها؛ هر سه ماه عملکرد بودجه‌ای منطقه را بررسی خواهد کرد.

در ادامه این جلسه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس گفت: در این منطقه اقتصادی از ابتدای امسال تا چهارم آبان ماه بالغ بر ۶.۷ میلیون تن محصول تولید شده است و همچنین حدود ۲.۵ میلیون تن صادرات انجام شده است.

محمدرضا پیرحسینلو اظهار داشت: اکنون ۱۶۱۸۵ نفر در منطقه به طور مستقیم اشتغال دارند.

وی در خصوص طرحهای توسعه‌ای منطقه گفت: احداث ۲ پست اسکله مستقل نفتی و اسکله اختصاصی صادرات اسید و قیر در کوتاه مدت و همچنین احداث بنادر جامع منطقه ویژه با هفت پست اسکله در بلند مدت مورد توجه است.