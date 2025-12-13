مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، در پی اجرای سیاست‌های جدی برای ساماندهی قرارداد‌های غیرفعال، از بازپس‌گیری مجموعاً ۵۰ هکتار از اراضی صنعتی و تقویت روند نظارت بر قرارداد‌ها خبر داد و گفت: تسریع تعیین‌تکلیف قراردادهای غیرفعال در دستور کار است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای جمال علیرضاپور افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۰ جلسه تخصصی به‌منظور بررسی وضعیت قرارداد‌های راکد برگزار شده که خروجی آن فسخ ۴۰ پرونده بوده است.

وی ادامه داد: در نتیجه این اقدامات، ۵۰ هکتار از اراضی طی فرآیند فسخ قانونی به شرکت بازگشته و ۱۵ هکتار نیز با اجرای حکم خلع ید رسماً در اختیار شرکت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه آزادسازی اراضی غیرفعال، مسیر را برای ورود سرمایه‌گذاران واقعی هموار می‌کند، تأکید کرد: هدف اصلی این رویکرد، صیانت از سرمایه‌های ملی، جلوگیری از انباشت زمین‌های راکد، حمایت از تولیدکنندگان واقعی و فراهم‌سازی شرایط رشد و شکوفایی صنایع کوچک و متوسط تهران است. این روند با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و در چارچوب دقیق موازین قانونی با جدیت ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران همچنین گفت: ارزیابی مستمر وضعیت واحد‌های غیرفعال و برگزاری جلسات تعیین‌تکلیف تا دستیابی به نتیجه نهایی، از برنامه‌های ثابت و پیوسته مجموعه است.

وی همچنین بر تعهد شرکت برای هدایت اراضی صنعتی به سمت فعالیت‌های مولد تأکید کرد: بازپس‌گیری اراضی بلااستفاده، نقش مهمی در تحریک تولید، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد داشت.