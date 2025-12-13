پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، گفت: کشاورزان و بهرهبرداران باید در عملیات کاشت، داشت و برداشت به تولید ارقام جدید اعتماد داشته و از روشهای فناورانه بیشتر استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علیحسین احدیعالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری اظهار کرد: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فنبازار استان اردبیل شرایط خوبی را برای صاحبان ایدهها فراهم کرده تا منطبق بر نیاز جامعه و بخشهای مختلف به ویژه کشاورزی، محصولات خود را عرضه کنند.
وی افزود: ما خوشحال هستیم که از ظرفیت نخبگان و پژوهشگران میتوانیم در افزایش ظرفیت تولید این بخش بیشترین بهره را برده و ابعاد ناشناخته توسعه بخش کشاورزی را بشناسیم و نسبت به آن آگاه باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ضرورت به کارگیری شیوهها و روشهای نوین را در تولید محصولات با هدف افزایش تولید و تکمیل زنجیره یادآور شد و تصریح کرد: همه این اقدامات باید منجر به تأمین امنیت غذایی با کیفیت بوده و با پرهیز از هرگونه حواشی، شرایط برای ارتقای تولید و بومیسازی محصولات نیز فراهم آید.
احدیعالی گفت: در سالهای اخیر در بخش کشاورزی استفاده از فناوریهای نوین مرسوم و رایج بوده و انتظار میرود کشاورزان همچنان به این حوزه اعتماد کرده و از ارقام جدید متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان استفاده کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دهها رقم بذر گندم، جو، ذرت و سایر محصولات کشاورزی تولید و عرضه شده که پشت همه آنها علم و فناوری نهفته و باید بهرهبرداران در این زمینه اعتماد کامل داشته و از این ارقام استقبال کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: تا زمانی که علم و عمل با محوریت فناوریهای جدید به هم گره نخورد، امکان تأمین امنیت غذایی و پایداری در این بخش فراهم نمیآید و انتظار میرود در ابعاد مختلف در بخش کشاورزی از این ظرفیت بیش از گذشته استفاده شود.
احدیعالی بیان کرد: واحد تحقیقات و پژوهش جهاد دانشگاهی نیز ارقام متنوعی را در این نمایشگاه عرضه کرده که خود این امر زمینهساز یک حرکت و انقلاب مؤثر در افزایش تولید و تأمین امنیت غذایی خواهد بود.