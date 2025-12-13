در ادامه اجرای طرح ملی نذر خدمت ۸ تیمی از پزشکان متخصص و دندان‌پزشکان داوطلب هلال‌احمر از استان زنجان به مدت دو روز به دو روستا در مناطق سپیددشت و پلدختر در استان لرستان اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کاروان نذر خدمت ۸ هلال احمر زنجان در این دوره، صد‌ها بیمار را معاینه و درمان کردند؛ بیمارانی که عمده مشکلاتشان ناشی از کمبود خدمات پزشکی، بهداشت ناکافی، آب ناسالم و نبود فرهنگ مراقبت‌های دهان و دندان است. روایت این پزشکان از حجم بالای بیماری‌های گوارشی، عفونی و دندانی، بار دیگر ضرورت توجه دستگاه‌های مسئول به سلامت روستا‌های محروم لرستان را برجسته می‌کند.

دکتر بابایی، متخصص بیماری‌های داخلی و عضو داوطلب جمعیت هلال‌احمر استان زنجان که در قالب طرح نذرخدمت ۸ به لرستان اعزام شده، گفت: در منطقه بیشترین موارد، مشکلات گوارشی، پوستی و عفونی هستند. بهداشت پایین و تغذیه نامناسب باعث شده شیوع عفونت‌های معده و زخم‌های گوارشی بسیار زیاد باشد..

وی همچنین از شیوع قابل‌توجه سنگ کلیه در این منطقه خبر داد و گفت:تقریباً در بیشتر بیماران علائم سنگ کلیه دیده می‌شود که احتمالاً به دلیل املاح بالای آب منطقه است.

به گفته این پزشک داخلی، تیم درمان تنها طی یک روز ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر را ویزیت کرده است.

نبود خدمات کافی و هزینه‌های بالا، عامل اصلی وضعیت نامطلوب دهان و دندان در بخش دندان‌پزشکی

محسن اسماعیلی و دکتر کیمیا محمدی که زوجی جوان هستند، از سوی جمعیت هلال‌احمر به نیازمندان در این منطقه خدمات دندانپزشکی ارائه کردند.

دکتر اسماعیلی با اشاره به استقبال گسترده مردم گفت: تا امروز بالای ۶۰ نفر را ویزیت کرده‌ایم که بیشتر ان‌ها نیازمند کشیدن دندان یا خدمات اولیه بودند. متأسفانه سال‌هاست دندان‌پزشک به این منطقه اعزام نشده است.

وی تأکید کرد که عمده مشکلات مردم ریشه در هزینه‌های بالای درمان دندان و ضعف شدید اطلاع‌رسانی دارد: یشتر افراد به دلیل مشکلات مالی فقط وقتی مراجعه می‌کنند که کار به کشیدن دندان رسیده، این در حالی است که اگر خدمات ترمیمی در دسترس و مقرون‌به‌صرفه بود، بسیاری از این مشکلات قابل پیشگیری بودند.

این دندان‌پزشک، که امسال برای سومین سال پیاپی به اردو‌های جهادی می‌پیوندد، درباره انگیزه‌اش گفت:این کار کاملاً دلی است. همسرم هم دندان‌پزشک است ما هر دو مطب را چند روز تعطیل می‌کنیم تا فقط دل چند نفر شاد شود.

دکتر محمدی نیز با اشاره به معضل بزرگ بی‌اطلاعی مردم از بهداشت دهان و دندان گفت: در بسیاری از روستا‌ها بچه‌ها حتی نمی‌دانند مسواک چیست. والدین خودشان مسواک نمی‌زنند و طبیعی است که بچه‌ها هم یاد نگیرند. نتیجه این می‌شود که دندان‌های شیری و دائمی‌کودکان از همان سال‌های ابتدایی دچار پوسیدگی گسترده می‌شود.

او تأکید کرد که استفاده از خمیردندان‌های حاوی فلوراید هیچ‌گونه خطری ندارد و بهترین ابزار پیشگیری است: هزینه یک مسواک و نخ دندان بسیار کمتر از درمان‌های سنگین و پرهزینه است. اگر فرهنگ‌سازی جدی نباشد، این چرخه ادامه خواهد داشت.

او ضمن قدردانی از مردم منطقه، از دانشگاه علوم پزشکی لرستان خواستند مسیر خدمات‌رسانی مداوم را فراهم کند.

محمدی معتقد است که اعزام دوره‌ای دندان‌پزشک، آموزش بهداشت دهان و دندان در مدارس، بهبود کیفیت آب و افزایش دسترسی به خدمات اولیه درمانی می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را کاهش دهد.

مشکلات بهداشتی و درمانی در برخی روستا‌های لرستان ساختاری و مزمن است. طرح‌هایی مانند نذرخدمت ۸ می‌توانند بخشی از آلام مردم را التیام ببخشند، اما حل ریشه‌ای مشکلات نیازمند برنامه‌ریزی و حضور مستمر دستگاه‌های رسمی حوزه سلامت است.