مجموعه «روزی روزگاری آبادی»، مسابقه «ماندنی ها»، مستند «آوای وحش» و مجموعه کلانتری ۱۱، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه یک پخش مجموعه «روزی روزگاری آبادی»، را امشب ساعت ۲۲ آغاز میکند.
فاطمه گودرزی، محمد فیلی و سیاوش خیرابی از جمله بازیگران این مجموعه به کارگردانی حسین سهیلی زاده هستند.
پخش فصل جدید مسابقه «ماندنیها»، امشب ساعت ۲۰ از شبکه نسیم آغاز میشود.
سنجش دانش و اطلاعات عمومی شرکت کنندگان موضوع این مسابقه است.
«آوای وحش»، هر روز ساعتهای ۱۲:۳۰ و ۱۹ از رادیو نمایش پخش میشود.
این اثر داستان سگی است که از محیط انسانها به دنیای وحش میرود.
تصویربرداری «کلانتری ۱۱»، ادامه دارد.
این مجموعه ۳۶ قسمتی درباره رخدادهای روزانه در یک کلانتری است.