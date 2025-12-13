پخش زنده
سرپرست اداره محیط زیست اندیکا گفت: طرح نمونه برداری و پایش محیط زیستی صنایع این شهرستان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد طهماسبی شاه منصوری بیان کرد: در راستای اجرای برنامههای نظارتی و اطمینان از رعایت استانداردهای محیط زیستی، طی بازدیدهای میدانی از واحدهای صنعتی شهرستان، نسبت به نمونهبرداری و پایش دورهای توسط سرپرست اداره محیط زیست اندیکا انجام شد.
وی افزود: در این بازدیدها، وضعیت پساب، پسماند و نحوه مدیریت مواد اولیه و خروجی واحدها مورد بررسی قرار گرفت.
طهماسبی شاه منصوری اظهار داشت: در ادامه این برنامه نظارتی، از نیروگاه سد شهید عباسپور نیز بازدید بهعمل آمد و نمونهبرداریهای لازم از بخشهای مختلف نیروگاه انجام شد تا میزان رعایت استانداردهای محیط زیستی و کیفیت پساب و خروجیهای مرتبط مورد ارزیابی قرار گیرد.
سرپرست اداره محیط زیست اندیکا با تأکید بر اهمیت کنترل آلایندههای صنعتی تصریح کرد: نظارت مستمر بر عملکرد صنایع یکی از اولویتهای اصلی ماست و واحدهای صنعتی و تولیدی موظفاند بر اساس ضوابط و استانداردهای محیط زیست فعالیت کنند. هرگونه تخطی از قوانین با اقدامات قانونی لازم مواجه خواهد شد.