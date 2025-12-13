به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۱۴ و برای گروه‌های حساس، ناسالم بود.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲۵ روز هوای قابل قبول، ۱۱۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۰ روز هوای ناسالم برای همه گروه ها، ۶ روز هوای پاک، ۲ روز هوای بسیار ناسالم، ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

طبق شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که عدد شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ باشد، کیفیت هوا "قابل‌قبول" است، اما اگر شاخص بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ باشد، هوا در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار می‌گیرد و بر اساس جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های سبزرنگ شرایط "پاک"، زردرنگ شرایط "قابل‌قبول"، نارنجی‌رنگ شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس"قرمزرنگ شرایط "ناسالم" و بنفش‌رنگ شرایط "بسیار ناسالم" را نشان می‌دهد.