پخش زنده
امروز: -
همزمان با آغاز هفته پژوهش، زنگ پژوهش در مدرسه شکیبزاده قزوین به صدا درآمد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرکل آموزش و پرورش در این مراسم پژوهش را «قلب علم» خواند و گفت: رمز موفقیت کشور و تنها راه حل مسائل و مشکلات، پژوهش و تحقیقات علمی است.
اصغری افزود: برای حل مشکلات و جلوگیری از تکرار آنها باید مسیر پژوهش و تحقیق علمی را طی کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه با تأکید بر اهمیت نهادینهسازی فرهنگ پژوهش در مدارس اظهار داشت: پژوهش در مدارس باید جدی گرفته شود و دانشآموزان باید بیاموزند که طرح پرسش، مبنای فعالیتهای علمی و پژوهشی است.
اصغری خاطرنشان کرد: برای پاسخ به پرسشها و دستیابی به راهکارهای علمی، انجام تحقیقات و پژوهش ضروری است.