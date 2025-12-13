همزمان با آغاز هفته پژوهش، زنگ پژوهش در مدرسه شکیب‌زاده قزوین به صدا درآمد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرکل آموزش و پرورش در این مراسم پژوهش را «قلب علم» خواند و گفت: رمز موفقیت کشور و تنها راه حل مسائل و مشکلات، پژوهش و تحقیقات علمی است.

اصغری افزود: برای حل مشکلات و جلوگیری از تکرار آنها باید مسیر پژوهش و تحقیق علمی را طی کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه با تأکید بر اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ پژوهش در مدارس اظهار داشت: پژوهش در مدارس باید جدی گرفته شود و دانش‌آموزان باید بیاموزند که طرح پرسش، مبنای فعالیت‌های علمی و پژوهشی است.

اصغری خاطرنشان کرد: برای پاسخ به پرسش‌ها و دستیابی به راهکار‌های علمی، انجام تحقیقات و پژوهش ضروری است.