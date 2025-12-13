پخش زنده
۲۰۰هزار لیتر فرآوردههای نفتی خارج از شبکه توزیع در نجفآباد کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نجفآباد گفت: مأموران کلانتری۱۶علویجه با اطلاع از محل ذخیره غیر قانونی سوخت قاچاق و در بازرسی موفق به کشف ۲۰۰ هزار لیتر نفت کوره دپو شده به صورت غیرمجاز و خارج از شبکه قانونی توزیع، شدند.
سرهنگ میثم گوهری آرانی با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت قاچاق کشف شده را چهار میلیارد تومان برآورد کردهاند افزود: در این خصوص فرد متخلف به همراه پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.