به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفارفرد رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: بلافاصله پس از دریافت تماس صبحگاهی روز شنبه ۲۲ آذرماه با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، پایگاه ۲ شهری گچساران به محل حادثه اعزام شد.

غفارفرد افزود: در این حادثه سه نفر با سنین ۶۵، ۵۵ و ۳۱ سال پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، جهت بررسی‌های تکمیلی به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل شدند و خوشبختانه حال عمومی هر سه بیمار مساعد گزارش شده است.

وی ضمن تأکید بر تکرار حوادث مشابه، از شهروندان خواست نسبت به ایمنی وسایل گرمایشی، تهویه مناسب فضا‌های بسته و رعایت هشدار‌های اعلام‌شده توجه بیشتری داشته باشند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.