گاز گرفتگی ۳ نفر در شهرستان گچساران
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلوبه و بویراحمد از وقوع حادثه گازگرفتگی برای ۳ نفر در شهرستان گچساران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پرویز غفارفرد رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: بلافاصله پس از دریافت تماس صبحگاهی روز شنبه ۲۲ آذرماه با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، پایگاه ۲ شهری گچساران به محل حادثه اعزام شد.
غفارفرد افزود: در این حادثه سه نفر با سنین ۶۵، ۵۵ و ۳۱ سال پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، جهت بررسیهای تکمیلی به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل شدند و خوشبختانه حال عمومی هر سه بیمار مساعد گزارش شده است.
وی ضمن تأکید بر تکرار حوادث مشابه، از شهروندان خواست نسبت به ایمنی وسایل گرمایشی، تهویه مناسب فضاهای بسته و رعایت هشدارهای اعلامشده توجه بیشتری داشته باشند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
گفتنی است که از ابتدای آذر ۱۴۰۴ تاکنون ۳۰ مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان کهگیلویه و بویراحمد ثبت شده است.