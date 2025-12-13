پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از اجرای حکم قصاص نفس نامادری آوا دختر بچه ۴ ساله ارومیهای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: سال ۱۴۰۲ دختر بچه ۴ ساله ارومیهای به دست نامادری خود به قتل رسید و موضوع باعث جریحهدار شدن احساسات عمومی مردم شد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی افزود: رسیدگیها برابر قانون به پرونده در دستور کار قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست در دادسرا حکم اولیه در دادگاه کیفری یک صادر و توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
عتباتی گفت: علاوه بر مادر آوا که قصاص نفس مرتکب را به جد مطالبه کرده بود، اذهان عمومی هم اجرای قصاص نفس مرتکب را خواستار بودند تا اینکه حکم قصاص نفس نامادری آوا سحرگاه امروز - شنبه - به اجرا درآمد.
آوا کودک چهارسالهای بود که اواخر پاییز دو سال پیش دچار ضایعه مغزی شده و بر اثر شدت جراحات ناشی از شکنجههای نامادری پس از ۱۰ روز بستری در بیمارستان فوت کرد.
نامادری ارومیهای نیز بلافاصله پس از دریافت گزارشها، با دستور مقام قضائی دستگیر و روند بررسی پرونده آغاز شده بود.