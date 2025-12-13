به خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت ایام ولادت با سعادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) با هدف ارتقاء روحیه کارکنان سرباز، معرفی سربازان الگو در تراز انقلاب اسلامی، غنی‌سازی اوقات فراغت سربازان و توانمندسازی آنان جهت اجرای مأموریت‌های محوله رزمی، اعتقادی و فرهنگی، آموزشی و مهارت‌های زندگی هجدهمین جشنواره حضرت علی اکبر علیه السلام (جوان سرباز) قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه بنا بر محور‌های ابلاغی سال‌جاری با حضور فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا و شرکت فرماندهان و مسئولین و آحاد کارکنان سرباز این قرارگاه برگزار شد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این جشنواره با بیان حماسه آفرینی و وفاداری سربازان در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور به ویژه در جنگ ۱۲ روزه گفت: ما در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم سربازان با رشادت تمام از آب خاک و ناموسشان دفاع کردند و در واقع به آنچه در جشنواره حضرت علی اکبر علیه السلام به دنبال آن بودیم در میدان جنگ واقعی به آن رسیدیم.

سردار ستیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهدا افزود: به حمدالله شاهدیم امروز سربازان ایران اسلامی بنا بر فرمان حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) پای کار دفاع از کشور ایستادند و علیرغم شانثاژ‌های رسانه‌ای و تبلیغات خلاف واقع شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی غرب، در جنگ تحمیلی دوم، در کنار پاسداران، ارتشیان جان برکف و کارکنان خدوم فرماندهی انتظامی جنگیدند، به خانه شان نرفتند مردانه ایستادند و حتی شهید شدند ولی خاک به اجنبی ندادند و بحمدالله این مسیر با قوت تمام ادامه دارد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا در سخنانی با تبریک ولادت با سعادت دخت نبی مکرم اسلام، حضرت زهرای اطهر (ُس) بیان نمود: سربازان سپاه به تأسی از حضرت علی اکبر علیه السلام شجاع و وفادار هستند.

حجت الاسلام سید اسماعیل طباطبایی افزود: آموزه‌های قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به صورت عملی توسط سربازان عزیز در نبرد ۱۲ روزه ایران اسلامی علیه رژیم منحوس صهیونیستی به جهانیان نشان داده شد و همه دریافتند که ایران قوی دارای ریشه‌های دینی و تمدنی چندین هزار ساله است.

در این جشنواره، از سوی سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک نفر از سربازان جهادی قرارگاه منطقه‌ای کربلا که در جنگ ۱۲ روزه به صورت جهادی برای دفاع از کشور فعالیت چشمگیر و نقش آفرینی مؤثری داشت به نمایندگی از کلیه سربازان تقدیر شد.

در ادامه این جشنواره از ۳ نفر سرباز منتخب که موفق به تولید آثار فرهنگی و تبلیغی فاخر شده و آثارشان به روابط عمومی و تبلیغات نیروی زمینی سپاه ارسال شده و همچنین ۱۸ نفر سرباز که بیشترین اهتمام را در راستای اجرای نظم و انضباط، برنامه‌های فرهنگی یگان حضرت علی اکبر علیه السلام و اجرای برنامه‌های آموزش و تربیت پاسداری داشتن تقدیر و تشویق به عمل آمد و در پایان این جشنواره ۷ نفر از فرماندهان و مسئولین قرارگاه منطقه‌ای کربلا که بیشترین تلاش را برای رفاه بیشتر سربازان و رسیدگی به مشکلات سربازان داشتند مورد تقدیر قرار گرفتند.