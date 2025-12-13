ریحانه روستایی، پارامچ‌انداز همدانی، در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی، صاحب نشان طلا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس هیئت ورزش‌های توانیابان همدان گفت: بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ از ۱۶ تا ۲۲ آذرماه در حال برگزاری است و ریحانه روستایی، بازیکن جوان و مستعد تیم ملی پارامچ‌اندازی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان، در این رویداد بزرگ آسیایی حضور دارد.

حمید رحیمی با بیان افتخارآفرینی این ورزشکار همدانی، تصریح کرد: ریحانه روستایی در بخش رقابت‌های دست راست رده نشسته دختران، موفق به کسب نشان طلای این رقابت‌ها شد و پرچم کشورمان را در اوج قله قهرمانی به اهتزاز درآورد.

او افزود: این ورزشکار پرتلاش، پیش از این نیز در رده نشسته دختران برای دست چپ، نشان نقره این مسابقات را به دست آورده بود، بنابراین، او در مجموع با کسب یک طلا و یک نقره، افتخاری دوچندان برای استان همدان و کشور ایران به ارمغان آورده است.