بیش از ۵۰۰ متر مادیهای منطقه هشت اصفهان ساماندهی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان گفت: مادیهای معابر شیخ فائض خیابان رباط، شهیدان کاظمی خیابان امام خمینی ساماندهی شده و ساماندهی مادی آسیاب دو برج ساحل خیابان رباط در دست اقدام است.
حسن محمدحسینی با اشاره به نوع سنگ استفاده شده در دیوارههای مادیهای شهرافزود: سنگ مالون، سنگی است که به صورت لاشه چکش خورده است و بهدلیل استقامت دربرابر فشار بالا و استحکام زیاد آن در برابر عوامل محیطی کاربرد خوبی دارد و چند سالی است که به منظور زیبایی منظر شهری در دیوارههای مادیهای شهر اصفهان استفاده میشود.
وی افزود: بدین منظور عملیات دیواره چینی مادیهای سطح منطقه به صورت مقطعی با مالون چینی ساماندهی میشود و به محلهها چهره زیباتری میبخشد.
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان با اشاره به هزینه ۴۰ میلیارد ریالی ساماندهی مادیهای منطقه گفت: عملیات مالون چینی مادیهای منطقه در خیابانهای رباط مادی شیخ فائض و آسیاب دوبرج خیابان ساحل همچنین مادی واقع در خیابان شهیدان کاظمی به طول بیش از ۵۰۰ متر در دست اقدام است که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.
محمدحسینی گفت: طول مادی آسیاب دو برج حدود ۳۰۰ متر است، که ۱۰۰ متر آن سال گذشته و ۱۰۰ متر دیگر آن در دست اقدام ساماندهی است.