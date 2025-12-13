به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سجاد غلامی اظهار کرد: توزیع ۱۷۰ تن برنج هندی دانه‌بلند؛ با اولویت مناطق کم‌برخوردار انجام می‌شود و هدف آن، دسترسی سریع‌تر شهروندان به این کالای اساسی است.

وی با اشاره به تخصیص ۱۶۵ تن از این سهمیه افزود: با حضور دستگاه‌های نظارتی و اجرایی؛ میزان تعیین‌شده بر اساس جدول شهرستانی تحویل شده است و روند توزیع در سراسر استان از امروز، شنبه ۲۲ آذرماه ادامه پیدا می‌کند.

غلامی ادامه داد: توزیع‌کنندگان از روز شنبه با ارائه حواله از مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و در ایلام از اتاق اصناف مرکز استان؛ می‌توانند به اداره‌کل خدمات بازرگانی جهاد کشاورزی مراجعه کنتد و سهمیه برنج تنظیم بازاری خود را با قیمت مناسب، تحویل بگیرند.