با حمایت معاونت علمی ریاستجمهوری، سیزدهمین دوره نمایشگاه تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی و تست پیشرفته «ایرانساخت» از امروز ۲۲ آذر میزبان فعالان این حوزه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته «ایرانساخت» امروز ۲۲ آذرماه آغاز بهکار کرد.
سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته «ایرانساخت» از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه در سالنهای خلیج فارس و میلاد برگزار میشود. این رویداد، همزمان با نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش، پذیرای فعالان علمی و فناور کشور خواهد بود.
در این دوره، حدود ۲۷۰ شرکت فناور و دانشبنیان تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی حضور دارند. نمایشگاه امسال در قالب ۱۴ گروه کالایی برگزار میشود که حوزههایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی و آزمایشگاهی، فناوریهای راهبردی، کشاورزی و محیطزیست، برق، الکترونیک و نرمافزار، شبیهسازها، عمران و ساختمان، مکانیک، شیمی و متالورژی، مهندسی پزشکی، مواد آزمایشگاهی و تجهیزات تست و کالیبراسیون را شامل میشود.
مجموع فروش ۱۲ دوره پیشین این نمایشگاه حدود دو و نیم همت (۲۵۰۰ میلیارد تومان) بوده است؛ رقمی چشمگیر که نشان از رونق بازار داخلی تجهیزات آزمایشگاهی و استقبال مراکز علمی و صنعتی از محصولات ساخت ایران دارد.
هدف اصلی نمایشگاه ایرانساخت، توسعه بازار شرکتهای دانشبنیان و فناور داخلی، ترویج فرهنگ خرید تجهیزات پیشرفته ساخت داخل، تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی و توانمندسازی شرکتهای فناور است.