رئیس اداره راه و شهرسازی اندیمشک از رفع تصرف ۴۴۰ متر مربع اراضی ملی در این شهرستان و بازگشت به بیت المال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین فرهادزاده با اشاره به برخورد قاطع با زمین‌خواران در اندیمشک اظهار کرد: بیش از ۴۴۰ مترمربع اراضی ملی و دولتی در شهرستان با درایت نیرو‌های یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان انجام و این اراضی به بیت المال بازگردانده شد.

وی ارزش این اراضی بیش از ۸۸ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی در شهرستان این میزان رفع تصرف در سطح شهرستان اندیمشک اجرا شد و اقدامات لازم به عمل آمد.

فرهادزاده بیان داشت: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره راه و شهرسازی اندیمشک با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند و همچنین به صورت مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می‌دهد.

رئیس اداره راه و شهرسازی اندیمشک از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال قدردانی کرد و از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.