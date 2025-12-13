رئیس اداره بازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان زنجان،گفت: بیش از هشت هزار و ۱۰۹ تن قیر رایگان به شهرداری استان زنجان از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علی حیدری گفت: به منظور تحقق اهداف سند ملی راهبردی احیا و بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران،یک هزار و ۸۸۷ تن قیر رایگان از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال ۱۴۰۳ جذب شد.

وی با اشاره به اینکه این میزان قیر در بین شهرداریهای زنجان، ابهر، خرمدره، قیدار، آب بر، سلطانیه و هیدج توزیع شده است،افزود: این اقدام تأثیر قابل‌توجهی در بهبود زیرساخت‌های محله‌ای، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت زیست شهری در محلات هدف بازآفرینی شهری داشته است.

رئیس اداره بازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان زنجان،گفت: از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ بیش از هشت هزار و ۱۰۹ تن قیر رایگان به شهرداری استان زنجان از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران تخصیص یافته است.

حیدری به نحوه تخصیص قیر به محدوده‌های مصوب بافت فرسوده استان اشاره و تاکید کرد: در ابتدا استعلام از شهرداری‌های استان مبنی بر ارائه مدارک و مستندات گذرهای خاکی و مضمحل بافت فرسوده انجام‌ می‌شود.

وی با بیان اینکه پس از بارگذاری قرارداد و نقشه‌های معابر در سامانه سبا، اخذ تاییدیه شرکت بازآفرینی شهری و ارائه ضمانت نامه از سوی شهرداری‌ها، حواله قیر صادر می‌شود گفت:در سالهای گذشته مساحت محدوده های بافت فرسوده در تخصیص قیر بسیار حائز اهمیت بوده است.

رئیس اداره بازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان زنجان افزود: همچنین سهمیه های قیر ۱۴۰۴ در مرحله بررسی و کارسازی می باشد.