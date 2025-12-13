بارش برف و باران و پدیده مه گرفتگی جاده‌ های اصلی و فرعی از شمال تا جنوب استان خراسان رضوی را فرا گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای خراسان رضوی گفت: بارش برف از بامداد امروز در جاده های شهرستان کوهسرخ و بزرگراه باغچه - تربت حیدریه بویژه در محدوده گردنه «خماری» آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

یوسف بنی اسدی افزود: بارش باران نیز سطح جاده ها در شهرستان های تربت حیدریه، گناباد، بجستان، رشتخوار، زاوه، فریمان، بردسکن، کاشمر، تربت جام و باخرز را لغزنده کرده است.

بنی اسدی با اینکه بارش ها طی امروز ادامه خواهد یافت، اظهار کرد: مه غلیظ نیز دید افقی رانندگان در جاده های طرقبه و شاندیز، قوچان، چناران و جاده مشهد - کلات در محدوده گوجگی را محدود کرده است.

بر اساس اعلام هواشناسی خراسان رضوی، بارش‌ های جاری از امروز تا اواسط هفته به طور متناوب ادامه خواهد داشت که بارش باران در برخی مناطق با احتمال جاری شدن روان‌ آب‌ ها و وقوع آبگرفتگی به وقوع خواهد پیوست.

خراسان رضوی با پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه آسفالته اصلی و فرعی، هفت هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه آسفالته روستایی و هفت هزار و ۷۶۰ کیلومتر راه غیر آسفالته از نظر طول راه‌ ها جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.