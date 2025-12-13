به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی ژیمناستیک هنری از ۱۸ آذر در تهران آغاز شده و تا ۲۸ آذر ادامه خواهد داشت. طبق اعلام فدراسیون ژیمناستیک و با هماهنگی‌های انجام‌شده، محمدرضا حمیدی پس از ماه‌ها دوری بار دیگر به جمع ملی‌پوشان دعوت شد.

در این مرحله از اردو ۱۸ ژیمناست حضور دارند که اسامی آنها عبارت‌اند از: عرفان صفری، علی اسدی، محمدرضا خسرونژاد، هومن جعفری، سیدمحمد شفیعی، آرمان خدایی، مهدی الفتی، آتیلا جان‌شکر، علی‌اصغر عباسی، ابوالفضل نیکخو، سیاوش سیاهی، امیرمحمد قربانی، امیرمحمد رحمانی، مهرداد قدیمی، امیرعباس مجاهد، سعید الهی، رهام شحیطاط و محمدرضا حمیدی.

محمدرضا حمیدی از قهرمانان برجسته ژیمناستیک استان مرکزی است که سابقه حضور در بازی‌های آسیایی اینچئون و هانگژو را در کارنامه خود دارد.