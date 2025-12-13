به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ادامه قعرنشینی دختران حفاری در لیگ برتر فوتسال آبادانی‌ها در بازی مهم باختند.

تیم‌های پالایش نفت آبادان و ملی حفاری در هفته ششم لیگ برتر فوتسال زنان ایران مغلوب شدند و نفت امیدیه به برتری رسید.

هفته ششم لیگ برتر فوتسال زنان ۲۱ آذر برگزار شد و پالایش نفت آبادان مدافع عنوان قهرمانی در یک بازی مهمی و حساس، با حساب ۲ بر یک مقابل میزبان خود استقلال تهران شکست خورد.

همچنین نفت امیدیه در یک بازی خارج از خانه با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری رسید.

ملی حفاری هم که همچنان در قعر جدول قرار دارد، با حساب ۲ بر یک در یک بازی خارج از خانه مقابل مس رفسنجان مغلوب شد.

در حال حاضر پالایش نفت آبادان و نفت امیدیه با ۱۲ امتیار و به دلیل تفاضل گل کمتر به ترتیب در رده‌های پنجم و ششم جدول قرار دارند.

ملی حفاری هم با یک امتیاز قعرنشین است.