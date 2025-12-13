

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز سوم از بازی‌های پاراآسیایی جوانان و در رشته پاراتنیس روی میز، تیم دوبل دختران ایران با ترکیب حنانه نجاتی و نرجس سلطان محمدی در مرحله نیمه نهایی کلاس ۱۴ به مصاف تیم ژاپن رفت و با قبول شکست ۳ بر صفر از صعود به فینال باز ماند و به نشان برنز بسنده کرد.



همچنین در بخش پسران و از مرحله نیمه‌نهایی کلاس ۱۴، تیم دو نفره طا‌ها خسروی و علی سامخانیان در جدال با تیم چین تایپه ۳ بر یک مغلوب شد و یک برنز دیگر برای ایران بدست آمد.