رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: باتوجه به وقوع مه شدید و کاهش دید افقی، رانندگان در ترددهای شهری و برون شهری احتیاط بیشتری داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا معمارزاده با بیان اینکه در فصل پاییز و زمستان پدیده غالب در جادههای خوزستان مهگرفتگی است، اظهار کرد: در این شرایط رعایت برخی راهکار و احتیاط در رانندگی بسیار مهم است.
وی افزود: رانندگان باید مطمئن شوند چراغهای خودرو کاملا روشن هستند و اگر خودرو به مهشکنهای جلو و عقب مجهز است حتما از آن استفاده کنند.
معمارزاده گفت: همچنین باید توجه شود روشنایی چراغهای نوربالا در برخورد با مه تشعشع شدیدی ایجاد میکند و دید راننده را کاهش میدهد. در این شرایط آب و هوایی، فاصله یک خودرو با خودرو مقابل باید از ۲ ثانیه در حالت معمول به ۵ ثانیه افزایش یابد.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول در ادامه با بیان اینکه معمولا بعد از بارندگی و زمانی که وزش باد وجود نداشته باشد؛ مهگرفتگی روی میدهد، بیان داشت: آب و هوای مهآلود یک توهم بصری ایجاد میکند و راننده احساس میکند که سرعت کمی دارد، در حالی که سرعت واقعی او بیشتر از چیزی است که به نظر میرسد. در این شرایط باید سعی شود مایع مورد استفاده در مخزن شیشهشور خاصیت یخزدایی نیز داشته باشد.
وی تأکید کرد: باید از خطوط جاده و به ویژه خط کنار و سمت چپ جاده به عنوان راهنمای مسیر استفاده کرد. همچنین در صورت لزوم توقف تا حد امکان باید در مکانهای مخصوص مانند استراحتگاهها توقف کرد.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: همچنین حتما کیت لوازم اضطراری خودرو، کیف کمکهای اولیه و یک کپسول اطفای حریق همراه خود داشته باشید.