۱۰ مجموعه تلویزیونی با موضوع ظرفیت‌های استانی در دست تولید، راه اندازی باشگاه برندگان جشنواره پژواک و تولید فصل سوم مجموعه «آقای قاضی»، خبر‌های امروز «پشت صحنه»، است.

نگاهی به خبر‌های امروز «پشت صحنه»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ۱۰ مجموعه تلویزیونی با موضوع ظرفیت‌های استانی در معاونت استان‌های رسانه ملی در دست تولید است.

باشگاه برندگان جشنواره پژواک راه‌اندازی شد. به گفته حمیدرضا افتخاری دبیر این جشنواره، ایجاد یک جریان پویا و دائمی در حوزه تولید برنامه‌های رادیویی هدف تشکیل این باشگاه است.

آیین پایانی پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی، پژواک اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

مجموعه «آقای قاضی»، به فصل سوم رسید. دو فصل پیشین این مجموعه از شبکه دو پخش شد.

«آقای قاضی»، تاکنون پرمخاطب‌ترین مجموعه تولیدی مرکز سیمرغ سیما بوده است.