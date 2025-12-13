رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، بازیافت گسترده مواد با اجرای طرح اسقاط خودرو را گامی مؤثر صرفه جویی سوخت، کاهش آلایندگی و تقویت اقتصاد چرخشی کشور دانست.





وی افزود: با اسقاط خودرو نه تنها به کاهش آلایندگی‌ها و شاخص‌های محیط زیستی کمک می‌کنیم، بلکه بخشی از ذخیار معدنی و صنعتی به اقتصاد باز می‌گردد. به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ فرشاد مقیمی گفت: اسقاط ۵۰۵ هزار دستگاه خودرو در ۲۰ماه گذشته ۳۴۰ هزار تن انواع مواد را به چرخه اقتصاد کشور باز گرداند که ارزش آن معادل ۹.۵ هزار میلیارد تومان است.وی افزود: با اسقاط خودرو نه تنها به کاهش آلایندگی‌ها و شاخص‌های محیط زیستی کمک می‌کنیم، بلکه بخشی از ذخیار معدنی و صنعتی به اقتصاد باز می‌گردد.

مقیمی ادامه داد: اسقاط یک خودرو منجر به بازیافت حدود ۴۰۰ کیلو فولاد، ۲۶ کیلو شیشه، ۱۲۰ کیلو پلاستیک و پلیمر، ۶۸ کیلوگرم لاستیک و پلاستومری، ۱۶ لیتر سیالات و روغن ها، پنج کیلو مس، ۳۰ کیلوگرم آلومینیوم، ۶ تا۱۵ کیلو سرب و منیزیم و ... می‌شود.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با بیان اینکه بازیافت ذخایر معدنی و صنعتی منجر به کاهش آثار تخریبی در محیط زیست می‌شود، گفت: آثار تخریبی هر خودروی فرسوده رها شده در محیط زیست بسیار بالاست در حالی که با اسقاط هر دستگاه می‌توان ضمن جلوگیری از برداشت ذخایر معدنی به اقتصاد چرخشی نیز کمک کرد.

وی اضافه کرد: اکنون اسقاط خودرو در بسیاری از کشور‌ها به منبعی برای بازیافت و بازگشت ذخایر معدنی شده است که ایران نیز باید در این زمینه حرکت کند.

مقیمی با اشاره به اینکه ۲۰۰ مرکز اسقاط خودرو در کشور فعالیت می‌کند، گفت: در این مراکز به طور متوسط حدود ۲۰ نفر مشغول به کار هستند که برای بیش از چهار هزار نفر اشتغال ایجاد شده است بنابراین اسقاط هر خودرو در کنار بازیافت منابع طبیعی و کاهش سهم آلایندگی‌ها به اشتغالزایی مستقیم نیز کمک شایانی می‌کند.

نوسازی ناوگان، از محور‌های بودجه ۱۴۰۵

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به موضوع نوسازی خودرو‌ها در بخشنامه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: یکی از محور‌های بودجه سال ۱۴۰۵بحث نوسازی ناوگان است که امیدواریم با اهتمام دولت بتوانیم بودجه‌ای به این بخش اختصاص بدهیم.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا) که از مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود، بتوان موضوع نوسازی و اختصاص تسهیلات برا نوسازی ناوگان را با جدیت در سال آینده دنبال کرد.

صرفه جویی ۱.۱ میلیارد لیتری سوخت در سال گذشته

مقیمی به کاهش مصرف سوخت و آلایندگی ناشی از نوسازی ناوگان حمل و نقل اشاره کرد و گفت: سال گذشته از این محل، ۱.۱ میلیارد لیتر و در هفت ماه امسال ۳۲۲ میلیون لیتر مصرف سوخت صرفه جویی شد.

وی افزود: از محل نوسازی ناوگان حمل و نقل در ۲۰ ماه گذشته شاهد کاهش انتشار گاز‌های آلاینده و گلخانه‌ای بودیم به گونه‌ای که در (گاز مونوکسید کربن CO) ۳۵۶ هزار تن بر کیلومتر، (بنزین خام HC) ۲۹ هزار تن بر کیلومتر، (اکسید‌های نیتروژن NOX) ۲۲ هزار تن بر کیلومتر و (دی اکسید کربن CO ۲)، حدود سه میلیون و ۲۷۰ هزار تن کاهش آلایندگی ایجاد شد.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با تاکید بر اینکه عوامل مختلفی در آلایندگی هوا تاثیر دارند، گفت: تردد خودرو‌های فرسوده، نیروگاه ها، وسایل گرمایشی و سایر موارد در این زمینه سهم بسزایی دارند.

خودرو‌هایی که فاید استاندارد‌های لازم باشند، شماره گذاری نمی‌شوند

مقیمی به برخی انتقاد‌ها از آلایندگی خودرو‌های صفر اشاره کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود خودروسازان، خودرو‌های بدون استاندارد تولید می‌کنند درست نیست، در صورتی که خودرو‌های تولیدی استاندارد‌ها را رعایت نکنند، شماره گذاری نمی‌شوند.

وی تاکید کرد: موضوع مدیریت آلایندگی هوا تنها وظیفه یک نهاد نیست، بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار سایر نهاد‌ها از جمله وزارتخانه راه و شهرسازی، نفت و بهداشت می‌تواند منجر به تسریع در اجرای طرح‌های نوسازی ناوگان شود.

نیازمند مشوق‌هایی برای نوسازی ناوگان هستیم

مقیمی بر ارائه سیاست‌های تشویقی و همزمان محدودیت‌ها در طرح اسقاط خودرو‌ها گفت: یکسان بودن هزینه‌های حمل بار برای خودروی نو و فرسوده، تخصیص سهمیه سوخت یارانه‌ای، صدور مجوز تردد بدون محدودیت برای خودرو‌های فرسوده، صدور بارنامه بدون محدودیت و صدور بیمه نامه ها، سبب می‌شود تا مالکان و رانندگان خودرو‌های فرسوده اقدام به نوسازی ناوگان نکنند.

وی افزود: بایستی همه نهاد‌های متولی از پلیس راهور تا وزارتخانه‌ها پای کار بیایند و با سیاست‌های تشویقی برای دارندگان خودرو‌های فرسوده و همزمان اعمال محدودیت‌ها در مسیر نوسازی ناوگان قدم بردارند.