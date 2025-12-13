پخش زنده
امروز: -
کتاب بانوی شاعر نیشابوری، برگزیده جایزهی ملی غزل «حسین منزوی» شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: کتاب «موتیف» با موضوع گزیدهی اشعار محبوبه کوشککی- شاعر نیشابوری- برگزیده سومین جایزه ملی غزل «حسین منزوی» در استان زنجان شد.
حمیدرضا آتشی افزود: چهار هزار و ۹۴۷ اثر از ۳۱ استان و ۲۳۶ شهرستان کشور به دبیرخانه سومین دوسالانهی جایزه ملی غزل «حسین منزوی» استان زنجان رسید.
وی گفت: جایزه دوسالانه حسین منزوی یکی از معتبرترین جشنوارههای شعر کشور است که در آن، آثار برگزیده از میان شعرهای چاپشده در دو سال گذشته، با نظر هیات داوران برجستهی کشور انتخاب میشود.