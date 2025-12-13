پخش زنده
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از لغزندگی بیشتر محورهای مواصلاتی در پی فعالیت سامانه بارشی از شب گذشته در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد: بارشها از شب گذشته در حوزه طبس، دیهوک و بشرویه آغاز شده و هم اکنون نیز در اغلب محورهای استان بارندگی گزارش شده است.
سرهنگ کاظمی افزود: تمامی محورهای استان هم اکنون باز و تردد روان است، اما با توجه به اولین باران و لغزندگی محورها میطلبد رانندگان با احتیاط و سرعت مطمئنه حرکت کنند.
رئیس پلیس راه استان با اشاره به تشکیل مه و کاهش دید افقی در برخی جاده ها، از رانندگان خواست: با اجتناب از سرعت و سبقتهای غیرمجاز، با سرعت مطمئنه حرکت کنند.